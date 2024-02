Mulher é morta a facadas após discussão, em Anapu

Uma mulher foi morta a facadas na noite de sábado (10), em uma rua do bairro Beira Rio, município de Anapu, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada inicialmente como Betânia. O suspeito do crime é Denis Lima, companheiro da vítima, que estava consumindo bebidas alcoólicas com a mulher momentos antes do esfaqueamento.

Conforme os relatos iniciais, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas junto com o companheiro na frente da casa onde moravam, juntamente com outro casal. Em certo momento, uma das pessoas propôs que todos fossem para um bar nas proximidades, para continuarem a reunião entre amigos. No entanto, Denis supostamente se negou a ir e queria impedir que Betânia fosse também. O casal começou uma discussão e o homem puxou a mulher para dentro de um carro, momento em que desferiu as facadas na vítima.

A mulher ainda teria corrido, mas acabou caindo no meio da via. Populares que presenciaram a situação acionaram a Polícia Militar informando sobre o possível feminicídio. Ao chegarem no endereço indicado, os agentes se depararam com a mulher morta. Foi feito o isolamento da área até a remoção do corpo.