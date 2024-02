Homem é morto a facadas em via pública no bairro do Marco, em Belém

Um homem, identificado como Marco Antônio Lindoso da Silva, de 35 anos, foi morto com golpes de faca na tarde deste domingo (11), na passagem Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi assassinada em plena luz do dia, em via pública. Populares relataram à Polícia Militar que o crime pode estar relacionado a dívidas envolvendo o consumo de entorpecentes.

Tudo teria ocorrido por volta de 15hrs, na via que fica próximo a Avenida Visconde de Inhaúma. Agentes do 1º BPM, responsável pela área, informaram que os dois homens teriam se desentendido e iniciado uma discussão. Neste momento, o suspeito da autoria do crime, que foi identificado pela vulgo “Boca”, desferiu os golpes de faca em Marco Antônio.

A PM chegou ao local e realizou o isolamento da área, até a chegada da Polícia Civil e Científica, que removeram o corpo. Conhecidos da vítima também estiveram no local ao saber do crime e repassaram informações para a PC, que devem auxiliar na elucidação do crime. O autor das facadas ainda não foi localizado e a Polícia Militar realiza buscas para localizá-lo.