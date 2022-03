Homem é levado para a morte por executores no bairro 40 Horas

Um homem ainda não identificado foi morto na tarde desta quarta-feira (9), na passagem Santa Luzia, bairro do 40 Horas, em Ananindeua. As primeiras informações, obtidas junto à Polícia Militar, são de que a vítima foi levada até o local do crime em um carro vermelho, de modelo não reconhecido. Testemunhas disseram que os criminosos ordenaram que ele descesse do veículo e atiraram pra matar.

Ainda de acordo com os relatos feitos à PM, ele ainda teria tentado correr, mas escorregou e caiu em uma vala. Outra informação repassada à guarnição é que havia uma moto dando apoio ao carro onde estavam os executores. Moradores da área disseram que a vítima não reside nas redondezas, mas, a Polícia Civil, que também acompanha o caso, suspeita que quem o levou para o local da execução conheça bem o bairro.

O corpo está sendo periciado e será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

