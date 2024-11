VÍDEO: Homem é flagrado furtando celular dentro de prédio da Polícia Civil

Imagens de câmera de segurança flagraram um homem furtando um celular em um prédio da Polícia Civil de Recife (PE). A filmagem mostra o momento exato em que o suspeito deixa o local, tranquilamente, após retirar o aparelho que estava na tomada carregando a bateria. O furto aconteceu na tarde da última quinta-feira (28/11).

As imagens foram registradas às 12h07, quando o suspeito, vestido com uma camisa branca, se abaixa para puxar o celular da tomada. Em seguida, ele sai da sala levando o aparelho e o carregador. Em seguida, ele encontra outro homem do lado de fora.

Ainda na quinta, durante a tarde, o autor do furto foi localizado no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele será autuado por furto, crime que prevê pena de 2 a 8 anos de detenção. Já o receptador do celular furtado foi detido na Av. Dantas Barreto, no Centro do Recife, e será autuado em flagrante por receptação.