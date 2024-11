Vídeo: Guarda municipal é detida suspeita de furtar celular em restaurante no RJ

Uma guarda municipal está sendo investigada em um suposto caso de furto de celular que ocorreu dentro de um restaurante no Shopping Jardim Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (18). Funcionários do estabelecimento foram até a 16ª DP (Barra) e apresentaram as imagens de câmeras de segurança onde a guarda aparece pegando o aparelho e colocando no bolso.

De acordo com os funcionários, o celular era de uso exclusivo do estabelecimento. Segundo a denúncia, dois agentes do BRT Seguro foram almoçar no restaurante. Após pagar a conta, a dupla foi embora e um funcionário percebeu o sumiço do aparelho celular e avisou ao proprietário do estabelecimento. Ao checar as câmeras de segurança, foi flagrado o momento que a guarda pega o aparelho. No vídeo, a mulher conversa com o colega e se encosta no balcão, no momento que não tinha nenhum funcionário perto. A agente pegou o celular, colocou no bolso, pagou a conta e saiu.

A equipe do restaurante relatou que vários agentes almoçam no estabelecimento pois, na Avenida Brasil, próximo ao shopping, tem uma unidade do BRT Seguro. A proprietária do restaurante informou que ligou várias vezes para o celular, o aparelho chamou, mas ninguém atendeu. Após a repercussão do caso, a guarda municipal foi à delegacia prestar esclarecimentos. A Secretaria de Ordem Pública (Seop) também foi informada sobre a ocorrência. Um processo administrativo disciplinar contra a agente será aberto.

De acordo com a guarda que aparece nas imagens, ela pegou o aparelho por engano no momento de pagar a conta. “Na hora de pegar a carteira, peguei equivocadamente o celular. O celular estava comigo sim. E só percebi quando estava voltando, quando uma amiga me ligou”, contou a agente, em entrevista. A guarda municipal ainda disse que após o episódio procurou a corregedoria e foi até a delegacia para prestar esclarecimentos.