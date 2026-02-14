Homem é ferido e fica com pedaço de ferro cravado no pescoço, em Bragança

Um homem identificado somente como ‘Bob Calado’ precisou ser socorrido após ficar com um pedaço de ferro cravado no pescoço em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a situação foi registrada na madrugada deste sábado (14), na área central do município, quando ocorria uma festividade.

A vítima ficou caída em frente a um estabelecimento e foi socorrida por moradores, que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para encaminhar o homem ao hospital municipal. Conforme as informações iniciais, há duas versões sobre o que teria ocorrido com o homem para que ele fosse ferido. Uma delas é que ‘Bob Calado’ teria sido agredido por um grupo de pessoas no local onde ocorria o festejo e ficou caído na área. No entanto, outras pessoas relataram que ele já teria chegado ferido e sangrando no local. Moradores disseram, conforme a segunda versão, que o homem estaria gritando com dores e mostrou o ferimento a algumas pessoas, que o ajudaram.

Todas as versões serão apuradas pelas autoridades policiais. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima após ter dado entrada no hospital. Nas redes sociais, moradores relataram que ‘Bob Calado’ teria problemas psicológicos, que teriam piorado devido ao uso de drogas. Ele seria uma pessoa conhecida na cidade devido sofrer alguns surtos e ter tentado agredir pessoas que passavam próximas a ele na rua. Câmeras de monitoramento devem ajudar a entender a dinâmica da suposta agressão do homem e identificar quem seriam os agressores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.