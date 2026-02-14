Foragido por estupro de vulnerável no Tocantins é preso pela PM no Pará

Um homem com mandado de prisão em aberto em uma investigação de estupro de vulnerável no estado do Tocantins foi capturado pela Polícia Militar do Pará na manhã deste sábado (14). A captura ocorreu durante uma ação no município de Santana do Araguaia, no sul paraense.

Conforme as informações policiais, a prisão ocorreu após a corporação receber informações da Polícia Civil, por meio da 59ª Delegacia de Cristalândia, no estado do Tocantins, sobre a possível localização do suspeito na cidade. Segundo a polícia, o homem era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. Após diligências, equipes da PM localizaram o suspeito na Avenida Rafael Zolino, no centro do município, dentro de um veículo modelo Fiat Strada.

Durante a abordagem, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, os militares confirmaram a existência de um mandado expedido pela 2ª Vara da Comarca de Cristalândia, vinculada ao Tribunal de Justiça do Tocantins.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas para resguardar a segurança da equipe e do próprio detido, conforme prevê entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O veículo e um aparelho celular que estavam com o suspeito também foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, onde permanecem à disposição da Justiça.