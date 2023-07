Homem é executado a tiros por dupla em motocicleta em Redenção

Dois homens em uma moto mataram a tiros Ricardo Ferreira Morais, 31 anos, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Redenção, município no sul do Pará, na noite desta quarta-feira (26). Segundo o Correio de Carajás, a vítima foi baleada nas costas e na cabeça. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do caso, que é tratado pelas autoridades como homicídio doloso.

Testemunhas relataram aos policiais, que estiveram na cena do crime, que a dupla de suspeitos estava em uma moto preta utilizando capacetes e efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra Ricardo. Ele morreu no local do crime. Os envolvidos no assassinato fugiram e, até a última atualização desta reportagem, não tinham sido presos. As motivações serão apuradas pelos policiais civis.

Ainda de acordo com o Correio de Carajás, Ricardo já teve passagens pelo sistema prisional suspeito de práticas como furtos e roubos, além disso, seria usuário de entorpecentes. A principal suspeita é que o crime pode ter relação com dívidas com o tráfico. Onde o crime ocorreu, a polícia achou várias cápsulas de pistola calibre .380.

Por nota, a PC informou que solicitou perícias para que a morte de Ricardo seja devidamente esclarecida. “A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e apura as circunstâncias do crime de homicídio doloso praticado contra um homem de 31 anos. O caso foi registrado nesta quarta-feira (26), em Redenção. Perícias foram requisitadas para elucidar o caso”, comunicou.