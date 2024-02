Homem é executado a tiros em bar de Marabá

Na noite de sexta-feira, 24, um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi assassinado a tiros próximo ao Bar do Litrão, no Bairro Novo Horizonte, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, região sudeste do Pará.

Segundo informações de Debate Carajás, o crime aconteceu por volta de 21h30. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver a vítima caída no chão em uma poça de sangue. A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do atentado a bala para averiguar o caso.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A vítima foi executada próxima ao local em que a jovem Ana Beatriz Machado, de 23 anos, foi morta a facadas por Sara Nunes Ferreira, de 21 anos, no dia 7 de janeiro deste ano de 2024.

Relembre o caso do homicídio de Ana Machado

Na madrugada do dia 7 de janeiro, domingo, uma mulher matou outra a facadas durante discussão no bar Point do Litrão, na rua Fortunato Simplício Costa, no bairro Belo Horizonte, no município de Marabá, sudeste do Pará. Sara Nunes Ferreira é acusada pelo homicídio praticado contra Ana B. S. Machado, que ainda chegou ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com as primeiras informações sobre o fato, o crime teria sido provocado por desavenças entre as duas mulheres, inclusive, por causa de ciúme do namorado de uma delas.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para checar uma denúncia de agressão. Os policiais chegaram ao local e se depararam com Ana Machado deitada no chão, coberta de sangue. Ela respirava com dificuldade. Do outro lado da rua, foi avistada Sara Ferreira. Ela tinha uma faca nas mãos.