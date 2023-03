Homem é encontrado morto entre a rua da Paz e a rua do Amor em Outeiro

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (27), dentro da casa dele no bairro Água Cristalina, em Outeiro, distrito de Belém. Nos primeiros levantamentos da Polícia Militar, acionada por moradores da área, é de que o imóvel está todo revirado e a vítima, ainda não identificada, está com o rosto desfigurado por ferimentos. O endereço do crime brutal chama atenção: entre as ruas da Paz e do Amor.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime, em busca de pistas para compreender o que aconteceu. Policiais civis e militares estão em diligências na busca por possíveis testemunhas e suspeitos do homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.