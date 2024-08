Homem é encontrado morto em estrada de Parauapebas; vítima segue sem identificação

Um homem foi encontrado morto na estrada que dá acesso à Vila Carimã, em Parauapebas, no sudeste do Pará, no último domingo (11). Até o início da noite desta segunda-feira (12), o homem ainda não havia sido identificado, conforme informações da Polícia Civil.

VEJA MAIS

O corpo foi localizado em uma área aberta de uma fazenda na região. Imagens do local da ocorrência e que circulam nas redes sociais mostram que a vítima vestia apenas uma bermuda e usava um par de tênis.​

A Polícia Científica realizou a análise e a remoção do corpo. A perícia está em andamento, na sede do Instituto Médico Legal (IML), e deve contribuir para esclarecer a causa da morte.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, segue investigando as circunstâncias do ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem.

"A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da morte por meio da Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Até o momento, a vítima, que é do sexo masculino, ainda não foi identificada”, comunicou a PC.