Roubo de celular termina com suspeito morto durante ação policial em Parauapebas

​Um roubo de celular resultou na morte de André Mota dos Santos em uma intervenção policial em Parauapebas, no sudeste paraense. Segundo a polícia, o homem, que é suspeito do crime, também atirou contra os agentes que fizeram a abordagem em sua casa.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), na rua Humberto de Campos, bairro Caetanópolis. O relato da Polícia Civil explica que uma equipe de Polícia Militar foi recebida a tiros quando chegou na casa de André após receber uma denúncia de que ele havia roubado um celular.

Para tentar conter a ação do suspeito, um dos policiais reagiu com dois tiros e André foi atingido no tórax. Os PMs acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrê-lo, mas, segundo a polícia, a ambulância demorou e André foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas na viatura. Ele morreu na unidade de saúde.

Durante a operação, foram apreendidos um revólver, uma motocicleta sem placa e oito celulares de diversas marcas e modelos.​​

Com informações do Correio de Carajás.