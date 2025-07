Homem é encontrado morto e com as mãos amarradas em Santarém

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto nesta sexta-feira (11/7), às margens de uma estrada no Ramal dos Coelhos, localizada na região do Eixo Forte, que fica em Santarém, região oeste do Pará. Um taxista que passava pelo avistou a vítima, que trajava blusa preta e bermuda jeans e estava com as mãos amarradas com fio elétrico.

Segundo o portal O Impacto, o perito criminal Sidni Araújo informou que o homem foi levado para o local para ser executado, já que havia pegadas no chão e ao seu lado havia ao menos 17 cápsulas de pistola. Também foi encontrado uma munição intacta no chão.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área do crime. A Polícia Científica também foi acionada para realizar levantamento do local do assassinato e remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.