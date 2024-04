Homem é encontrado morto dentro de casa em Ananindeua

Um homem identificado como Diogo dos Santos Sousa foi encontrado morto, com sinais de violência, dentro de casa, na tarde desta terça-feira (9), na rua Nova República, no conjunto Cidade Nova II, bairro do Coqueiro, em Ananindeua. A polícia ainda não sabe qual pode ter sido a motivação para o crime. A autoria do assassinato também segue desconhecida.

Moradores da área sentiram um forte odor e acionaram a Polícia Militar. Chegando na residência, os policiais localizaram a vítima já sem vida dentro de um quarto do imóvel. O corpo de Diogo apresentava sinais de violência, que não foram detalhados pela polícia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o jovem jogado ao chão, vestindo apenas uma cueca. Havia bastante sangue ao redor do corpo.

A PM isolou a cena do crime e acionou a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. Os peritos coletaram elementos que vão auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

Procurada pela reportagem, a PC informou que “apura as circunstâncias do homicídio de Diogo dos Santos Sousa”. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O caso é investigado pela Seccional da Cidade Nova”, informou.

