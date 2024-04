Casal é assassinado a tiros dentro de residência em Tailândia

Um casal, identificado apenas como Raimunda e Sabá até o momento, foi assassinado a tiros em uma pequena casa de madeira, onde vivia, no bairro Santa Maria, em Tailândia, no nordeste paraense, no último sábado (6).

Segundo relatos de moradores da área, o crime ocorreu por volta das 3h da madrugada, quando os disparos foram ouvidos. As vítimas foram encontradas sem vida em sua própria residência, apresentando diversas perfurações de arma de fogo.

Uma criança de aproximadamente quatro anos, que seria filha do casal, foi encontrada no local. A polícia acredita que ela tenha testemunhado os assassinatos. A menor foi resgatada após a intervenção do Conselho Tutelar.

Inicialmente, a Polícia Militar foi alertada sobre a possibilidade de se tratar de um caso de feminicídio. Contudo, essa hipótese foi descartada após a chegada da guarnição ao local e o início das investigações.

Até o momento, não há informações concretas sobre a motivação por trás desse duplo homicídio nem so​bre a identidade dos autores. Diante disso, a Polícia Civil assumiu o caso, abrindo um inquérito para investigar todos os detalhes acerca do ocorrido.

Quaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

As informações são do portal Tailândia.