Homem é encontrado morto dentro de casa abandonada em Marituba

Um homem, de nome não revelado, foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada na noite de quinta-feira (23/1), na comunidade Jardim Visão, no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

A Polícia Militar soube do caso por volta das 20h45. De acordo com a PM, uma viatura se deslocou até o local e constatou a morte. Com isso, as polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA) também se deslocaram para a investigação e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML)

O cadáver foi encaminhado ao IML para passar por exame cadavérico, procedimento médico que visa determinar a causa e o modo de morte de uma pessoa. Até o momento, o caso ainda é um completo mistério. Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que a Seccional de Marituba apura as circunstâncias da morte. Ainda conforme o comunicado da instituição, até às 11h43 desta sexta-feira (24/1), o homem ainda não tinha sido identificado. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.