Homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados em área de mata, em Outeiro

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto na noite de domingo (11), na rua das Mangueiras, bairro Água Boa, em Outeiro, grande Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima estava em uma área próxima ao Ramal do Itaiteua, com os pés e mãos amarrados, jogado em uma área de mata, ao lado do residencial Viver Outeiro.

Os populares acionaram a Polícia Militar e Civil ao se depararem com o corpo no local. De acordo com o 26º Batalhão da PM, responsável pela área, as equipes chegaram na cena do crime por volta de 21hrs. A vítima não apresentava perfurações de disparos de arma de fogo ou arma branca aparentes. No entanto, pela maneira que foi encontrada, os agentes seguem a linha de investigação de uma possível tortura e execução.

Pelas condições do corpo, os PMs acreditam que a morte tenha ocorrido ainda durante a tarde. O local onde foi encontrado é de difícil acesso e possui poucas casas ao redor, pois fica próximo ao residencial e não há câmeras, o que dificulta a identificação de possíveis autores do crime. Nenhum familiar do homem apareceu na cena do crime enquanto os agentes estavam realizando a perícia. Todos os relatos e apurações relacionadas ao que poderia ter motivado o crime serão investigados pelas autoridades policiais.