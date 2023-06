Homem é encontrado morto com perfuração no pescoço em Anapu

Moradores encontraram o corpo de Ismael da Silva Nunes, de 31 anos, na noite desta segunda-feira (26), perto de um bar da Rua das Mangueiras, bairro Mangueira, em Anapu, sudoeste do Pará. A vítima apresentava uma perfuração no pescoço que, segundo a polícia, pode ter sido provocada por uma faca. Até a última atualização desta reportagem, ninguém foi preso pelo crime. As informações são do Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Era por volta das 22h, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do homicídio. No local do crime, os policiais se depararam com a vítima no chão, toda ensanguentada. Os residentes não souberam informar quem teria matado Ismael ou a possível motivação. O corpo foi removido pela Polícia Científica, que deverá dar mais detalhes sobre o crime no exame de necropsia.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e chegar até autoria do assassinato. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à PC para saber se há alguma novidade no homicídio e aguarda retorno.