Homem é morto por colega de trabalho após discussão em Anapu

Um homicídio foi registrado na tarde de sexta-feira, 2, em Anapu, no sudoeste do Pará. Edimar Silva da Cruz, de 42 anos, foi golpeado com um facão na cabeça por um colega de trabalho. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas foi atingido por um tiro de arma de fogo no rosto. O caso aconteceu no Travessão do Surubim, em uma propriedade.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC) ao Confirma Notícia, a corporação foi acionada por volta das 15h30 e se deslocaram ao Ramal do Julião. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima caída no chão no meio de uma plantação de cacau. Segundo informações de moradores repassadas à polícia, o autor do crime seria um colega de trabalho de Edimar e os dois teriam discutido na cabana do suspeito. O homem pegou um facão e golpeou a vítima na cabeça.

Mesmo ferido, Edimar ainda correu do local pedindo socorro e tentou se esconder na plantação de cacau. Segundo a Polícia Civil, o suspeito pegou uma espingarda e saiu a procura da vítima. Quando o encontrou, fez um disparo que acabou atingindo o rosto de Edimar. Após o crime, o agressor fugiu levando a arma de fogo e o facão usados no assassinato. Os dois homens trabalhavam na propriedade.

A Polícia Científica foi acionada e esteve na propriedade para fazer a perícia e remoção do corpo de Edimar. A delegacia de Anapu abriu um inquérito para investigar a morte. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190 sem a necessidade de se identificar.