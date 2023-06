Veículo colide com poste e condutor foge do local, em Santarém

Um sinistro de trânsito aconteceu na madrugada deste sábado, 3, na Avenida Sérgio Henn, em frente a um hospital particular em construção, no município de Santarém, oeste do Pará. Um veículo atingiu em cheio um poste de energia elétrica, que caiu deixando fiações expostas. Com informações de O Impacto.

Por volta das 4h30 da manhã, uma equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) esteve no local para verificar o ocorrido. Nas primeiras diligências, foi constatada apenas a queda do poste e os danos materiais. A pessoa que dirigia o veículo não estava mais lá.

O Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito, Alberto Portela, informou ao portal do interior que os procedimentos a partir de então seriam de remoção do carro e troca do poste pela empresa responsável, a concessionária Equatorial Pará. Em seguida, o próximo passo é o monitoramento das câmeras para identificar o motorista do veículo. A suspeita é de que trate-se de uma mulher.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Equatorial Energia que disse, em nota, que "duas equipes técnicas estão atuando, sem medir esforços, para recompor o fornecimento de energia elétrica na Avenida Sérgio Henn, no menor tempo possível. (...) Devido a uma chuva repentina, o serviço levou mais tempo para ser concluído".

A Distribuidora também ressalta que, em casos de falta de energia, é necessário abrir uma ocorrência pelos canais de atendimento: 0800 091 0196, pelo aplicativo Equatorial Energia, ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Autoridades foram acionadas também pela redação para mais informações sobre o responsável pelo acidente. Até o momento, não houve retorno.