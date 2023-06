Homem é preso por roubar carro de taxista em Santarém; vítima foi ameaçada com arma de fogo

Leandro dos Santos Teixeira foi preso no fim da tarde de quinta-feira (1º), no Beco da Fé em Deus, Comunidade Tabocal, por ter roubado o carro de um taxista na Avenida Rui Barbosa, próximo à Feira da Candilha, no bairro Centro, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações do taxista ao portal O Impacto, o suspeito teria solicitado uma corrida para a Comunidade de Estrada Nova, dizendo que ia para a casa de um irmão. Ao chegarem em uma área de mata, próximo de um milharal, o então passageiro apontou a arma de fogo e anunciou o assalto, mandando o taxista descer do carro, em seguida fugiu.

O taxista teve que andar cerca de 2 km e pedir ajuda a moradores. Eles tentaram pedir socorro por telefone, mas o sinal falhou. Na ocasião, a vítima conseguiu ajuda com um motorista que passava na localidade. A Polícia Militar foi acionada e realizou diversas incursões nos bairros do Planalto Santareno.

Durante as averiguações foi constatado que o táxi, já sem placa e adesivo, estava em posse de Leandro dos Santos na sua própria residência no Tabocal. A vítima reconheceu e o suspeito foi detido. No local também foram apreendidas duas munições, calibres 30 e 36; uma capa tática de colete; pólvora; algema; um coldre de perna; dois HTs (radiocomunicadores utilizados por policiais); e duas placas de carro.

O suspeito, a vítima e as materialidades foram conduzidos à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O revólver calibre 42 utilizado na ação criminosa não foi localizado.