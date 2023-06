Operação prende oito pessoas por tráfico de drogas em Curuá, no oeste paraense

Uma operação policial deflagrada nesta sexta-feira (2), resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de integrar uma rede de tráfico de drogas em Curuá, oeste do estado. Um adolescente também foi apreendido, além de materiais utilizados para a prática do crime, como drogas, dinheiro, veículos, armas e celulares. Os resultados são da Operação Ozymândias, da Polícia Civil do Pará (PC).

Registro de parte das apreensões. (Divulgação / Polícia Civil)

Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, a PC cumpriu 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, além das prisões em flagrante. Os suspeitos foram identificados e localizados ao longo de uma investigação que já durava seis meses.

A Operação foi deflagrada por intermédio da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas – 12ª RISP comandada pelo Superintendente do Baixo e Médio Amazonas, Jardel Guimarães. Ao todo, participaram aproximadamente 35 policiais civis lotados nas Delegacias e Unidades Policiais da circunscrição da 12ª RISP, entre delegados, escrivães e investigadores e 11 viaturas da PC.