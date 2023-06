Carro capota na BR-316 e cena chama atenção de curiosos na Grande Belém

Um sinistro de trânsito foi registrado, na manhã deste sábado (3), na rodovia BR-316, próximo à entrada do conjunto Júlia Seffer, sentido Belém-Ananindeua, na Grande Belém. Quem passou pelo local viu um carro prata, de modelo não identificado, capotado na via. Até o momento, não se sabe o que de fato aconteceu. Não há relatos de mortos.

Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostram curiosos ao redor do veículo. Outra filmagem feita pelo Grupo Liberal mais de perto do acidente, revela que parte da lataria do automóvel ficou amassada após a capotagem.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, além do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). A reportagem aguarda retorno.