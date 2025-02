Homem é encontrado morto com marcas de espancamento em Dom Eliseu

Um homem identificado como Natanael Silva do Nascimento, de 54 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta quinta-feira (20/02), na cidade de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, pedaços de madeira quebrados estavam próximos ao corpo e podem ter sido usados no homicídio. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“Equipes da delegacia de Dom Eliseu trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas”, comunicaram em nota.

De acordo com as informações policiais, o corpo da vítima estava na Rua Niterói. Uma equipe do 51° BPM realizava rondas pela área quando visualizou o homem jogado no local. Ao se aproximarem para verificar a situação, constataram que havia uma grande quantidade de sangue no local e o homem não apresentava sinais vitais. Aparentemente, a vítima havia sido agredida na região da cabeça. Pedaços de madeira foram encontrados no local.

Ainda não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para motivar o crime e nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil esteve no local para coletar mais informações que ajudem na elucidação do crime.