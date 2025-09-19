Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto com marca de tiro na BR-316, em Capanema

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (19), nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Capanema

O Liberal
fonte

Imagem Ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um homem identificado como Hernando de Oliveira Martins, de 58 anos, foi encontrado morto com marca de disparo de arma de fogo na BR-316, em Capanema, nordeste do Pará. O corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (19) na travessa Bezerra, nas proximidades da pista de pouso e decolagem do aeroporto do município. A motocicleta e o capacete da vítima estavam próximos ao local do homicídio.

De acordo com as informações policiais, a equipe da PM foi acionada por volta das 06h30 para verificar o homicídio. Ao chegarem no local, encontraram a vítima morta e com uma perfuração aparentemente provocada por projétil de arma de fogo. Segundo testemunhas, a vítima seria moradora do bairro Três de Maio. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime ou a motivação.

A PM isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia no local, além do veículo e capacete da vítima que estavam próximos ao corpo. Em seguida, o corpo de Hernando foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de necropsia. Ainda conforme as informações policiais, nenhuma testemunha soube repassar mais detalhes sobre o caso. As investigações continuam para chegar aos executores.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. "Perícias foram solicitadas e medidas tomadas para que a cena do crime fosse preservada", comunicou.

