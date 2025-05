Homem é encontrado morto após ser esfaqueado durante briga com a companheira em Santarém

Um jovem identificado como Marcelo Melo Freitas, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (30), na casa onde morava com a família, no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo relatos de familiares, ele havia sido ferido com uma facada na coxa durante um desentendimento ocorrido na tarde da terça-feira (29), enquanto participava de uma pescaria. A principal suspeita de ter desferido o golpe seria a companheira da vítima.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, o casal discutiu e, durante a briga, a mulher teria atingido Marcelo com uma facada. Após o ocorrido, ela foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e acabou sendo liberada.

Mesmo ferido, Marcelo retornou para casa, mas passou a se sentir mal. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou ao Pronto Socorro Municipal (PSM).

A família afirmou que Marcelo recebeu alta após ser atendido, o que os levou a acreditar que ele não corria risco de morrer. No entanto, em nota oficial, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou que o paciente teria fugido da unidade hospitalar.

“A Prefeitura de Santarém, por meio da direção do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), informa que o paciente M. M. F. deu entrada na unidade na noite de segunda-feira (29),​ por volta das 19h, trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimento por arma branca na coxa direita. No momento do atendimento, o paciente encontrava-se consciente, com sinais vitais estáveis e sem sangramento significativo. A equipe médica realizou os procedimentos necessários, incluindo limpeza da lesão, curativo compressivo, sutura e administração de analgesia e sintomáticos e após isso o paciente saiu do hospital, sem receber alta médica”, diz o comunicado da prefeitura.

Durante a madrugada, Marcelo deitou-se em uma rede, e, ao amanhecer desta quarta, foi encontrado morto pelos familiares. A causa exata da morte ainda não foi confirmada.

Procurada, a Polícia Civil informou que “o caso foi registrado e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, realizadas pela Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Santarenzinho, localizada no município de Santarém”.