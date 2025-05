Homem em situação de rua é morto a facadas em Altamira, no Pará

Um homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (29) na avenida Tancredo Neves, no centro de Altamira, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Raionan Rocha da Silva, mais conhecido como “Bolsonaro”, que era pessoa em situação de rua. O suspeito do crime é Yama Xipaia de Carvalho, apelidado de “Bruxo”, que fugiu do local após o ocorrido.

Segundo testemunhas, os dois homens se envolveram em uma briga em frente ao Mercado Municipal. Durante o desentendimento, ambos sacaram facas e se atacaram mutuamente. Raionan foi atingido com gravidade e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo da vítima caído no chão. A Polícia Civil e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para iniciar as investigações. O corpo de Raionan foi removido pela Polícia Científica para a realização de exame de necropsia e outras perícias que devem auxiliar na apuração do caso.

De acordo com informações preliminares de moradores da área, tanto Raionan quanto Yama faziam parte de um grupo de p​essoas que vivem nas imediações do mercado, onde o consumo de drogas e bebidas alcoólicas é frequente. Desentendimentos entre integrantes desse grupo são comuns, segundo relatos da polícia.

Tentativa de homicídio

Horas após o crime, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência possivelmente relacionada ao homicídio de Raionan. Jefferson Freitas da Silva procurou a PM para relatar que sofreu uma tentativa de homicídio nas proximidades do Hospital Regional. Ele afirmou que o autor da tentativa seria um homem identificado apenas como “Eduardo”, que usava uma camisa de mangas compridas e tinha o braço direito quebrado.

Segundo Jefferson, “Eduardo” seria irmão de Raionan e teria tentado matá-lo sob a suspeita de envolvimento na morte ocorrida no mercado. A vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Altamira para receber atendimento médico.

Ainda conforme informações repassadas pela polícia, todos os envolvidos nas duas ocorrências seriam usuários de entorpecentes. A Polícia Civil continuará as investigações para localizar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias dos crimes.