Homem é preso por tentativa de homicídio contra mulher trans em Icoaraci

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (28/4) por tentativa de homicídio qualificado contra uma mulher transgênero em Icoaraci, distrito de Belém. A prisão foi efetuada por equipes da Seccional Urbana de Icoaraci, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por sentença condenatória, expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri de Belém.

O crime ocorreu em 13 de agosto de 2022, quando a vítima foi brutalmente agredida com golpes na cabeça dentro da residência do agressor. Em estado grave, ela foi socorrida e permaneceu internada por meses no Hospi​tal Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo a polícia, a vítima ficou com “sequelas permanentes” em decorrência das agressões.

Condenado a uma pena de dez anos e nove meses de reclusão, o homem cumprirá a sentença em regime inicialmente fechado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Sistema Penal.