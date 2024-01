Termos ‘cisgênero’ e ‘transgênero’ são adotados pela Polícia Federal; saiba mais

A Polícia Federal (PF), devido orientações do Governo Federal sobre políticas LGBTQIAP+, adotou os termos de identidade de gênero “cisgênero” e “transgênero” no registro de pessoas durante depoimentos. As classificações englobam testemunhas e investigados, sendo usadas de maneira formal em documentos oficiais.

VEJA MAIS

O campo de “orientação sexual” também é uma novidade. O espaço possui as categorias “heterossexual” e “homossexual” para os depoentes se identificarem.

Devido ao não conhecimento sobre os termos por parte da população, a PF esclarece sobre as classificações de identidade de gênero. Ao lado de “cisgênero” está escrito “se identifica com o gênero de nascimento” e junto a “transgênero”, “não se identifica com o gênero de nascimento”.

O que é identidade de gênero?

A identidade de gênero está relacionada ao gênero em que a pessoa se identifica e não está ligada a questões biológicas relacionadas aos sexos feminino e masculino.

O que é cisgênero?

A pessoa cisgênero é aquela que se identifica com seu gênero de nascimento. Por exemplo, uma pessoa que nasce mulher e se identifica como mulher é cisgênero. Essa pessoa é denominada mulher cisgênero. O mesmo equivale para homem.

O que é transgênero?

Quando não há identificação com o gênero de nascimento, a pessoa é transgênero. Por exemplo, uma pessoa que nasce mulher e se identifica como homem é transgênero. Essa pessoa é denominada homem transgênero. O mesmo equivale para mulher.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)