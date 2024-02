Homem é encontrado morto ao lado de motocicleta, em Novo Repartimento

O homem encontrado morto com marcas de tiros foi identificado como Valex de Sousa Galvão. O crime ocorreu na madrugada de domingo (18), nas proximidades da Praça Antônio Martins, no Bairro Vila Tucuruí, município de Novo Repartimento, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o corpo da vítima estava jogado em frente a um bar.

As autoridades policiais trabalham com a informação de que o crime ocorreu por volta de 5h30 da manhã. Populares que passavam pelo local acionaram a Polícia Militar após se depararem com o homem. Ele estava em frente a um bar e a motocicleta que era dono estava estacionada ao lado do corpo. A equipe se deslocou até o local e confirmou a denúncia, já realizando o isolamento da área. Conforme os agentes, Valex estava com várias perfurações de tiros pelo corpo.

Segundo o que foi repassado aos PMs, Valex estava na motocicleta, em frente ao clube, quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. A vítima caiu da moto e ficou jogada no local. O autor do crime, que ainda não foi identificado, fugiu da área sem ser pego. Após a chegada da Polícia Civil e Científica, a área e o corpo foram periciados. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção.

O crime contra Valex chocou a comunidade local pois a vítima era muito conhecida na área. Segundo os moradores, Galvão, como ele era conhecido, era apaixonado por MotoCross e costumava praticar o esporte.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Novo Repartimento trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.