Mulher é assassinada a tiros dentro de condomínio em Marituba

Uma mulher, identificada como Maria Amélia Nogueira Pires, 44 anos, foi assassinada a tiros na noite da última sexta-feira (16), no Condomínio Viver Melhor, no bairro Novo Horizonte, em Marituba, município localizado na Região Metropolitana de Belém (RMB). Vizinhos da vítima informaram à guarnição do 21° Batalhão de Polícia Militar (21° BPM), responsável pela segurança na localidade, que homens teriam invadido um apartamento de Maria e a executaram a disparos de arma de fogo dentro do imóvel.

Segundo o relatório de ocorrência policial, a equipe de policiais militares foi acionada via Centro Integrado de Operações (Ciop) para averiguar o até então provável baleamento no endereço informado, registrado às 21h47. Ao chegar no local do crime, a PM solicitou que os curiosos, cerca de 50 pessoas, se retirassem dali e isolou o quarteirão. O filho da vítima, Lucas Vinicius Nogueira Pires, acompanhado pela advogada Elaine Rabelo Lima, foi à seccional de Marituba para fazer o registro de ocorrência.

Após o isolamento da área do crime pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia, a Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o “homicídio de Maria Amélia Nogueira Pires, 44 anos, é apurado pela delegacia de Decouville. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”.

A reportagem também solicitou mais detalhes sobre o caso à assessoria de comunicação da Polícia Militar e aguarda retorno.