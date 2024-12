Homem é encontrado morto amarrado e com sinais de tortura no Guamá, em Belém

Um homem ainda não indentifcado foi encontrado morto, com sinais de tortura, no bairro do Guamá, em Belém. O cadáver foi localizado na manhã desta quinta-feira (5/12), na passagem Ramiro, entre a avenida Castelo Branco e a passagem Albi Miranda. Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima estava amarrada e apresentava sinais de execução.

De acordo com a PM, moradores acionaram uma equipe policial após encontrarem o homem morto. Quando os agentes chegaram ao local, que seria uma casa abandonada, constataram que a vítima estava com as mãos e pés amarrados, tinha sinais de espancamento e um saco plástico na cabeça. Além disso, havia muito sangue no local. Porém, devido a pouca iluminação, os policiais não conseguiram identificar se o corpo tinha marcas de tiros ou facadas.

Moradores da área estavam próximos ao imóvel onde o corpo foi encontrado e relataram que não viram algo estranho próximo a cena do crime. Apenas informaram que, por volta de 5h da manhã, os cachorros de casas próximas teriam latido muito, como se estivessem em alerta por algo. Fora isso, nenhuma outra situação anormal foi notada.

Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe da Divisão de Homicídios investiga o caso. "A vítima não foi identificada. Perícias serão solicitadas e informações que ajudem na apuração podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181", comunicaram.