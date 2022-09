Homem é eletrocutado na Condor

Elias Nunes do Espírito Santo morreu no início da noite desta segunda-feira (26), ao sofrer uma descarga elétrica, na avenida Alcindo Cacela, próximo da praça Princesa Isabel, bairro da Condor, em Belém.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Matéria em atualização!