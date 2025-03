Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria do Pará

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo e munições na BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste paraense. A ação ocorreu na noite de segunda-feira (17/3), durante uma fiscalização, no quilômetro 102, realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações policiais, por volta das 23h50, os agentes abordaram uma caminhonete Hilux prata e constataram que a placa dianteira estava adulterada com fita isolante. Durante a inspeção no veículo, os agentes encontraram um revólver calibre .32 com quatro munições intactas do mesmo calibre. Além disso, foi encontrada uma pequena porção de substância que aparentava ser cocaína.

Questionados pelos policiais sobre a origem do armamento, o passageiro alegou que portava para se proteger de possíveis assaltos. No entanto, ele não possuía autorização para portar o revólver. Diante dos fatos, o homem foi preso e, juntamente com a arma, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará. No local seriam realizados os procedimentos legais, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.