Após perseguição, PM apreende maconha e arma de fogo em Nova Esperança do Piriá

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de oito quilos de maconha e uma arma de fogo de fabricação caseira na cidade de Nova Esperança do Piriá, no nordeste do Pará. Segundo a PM, na tarde de domingo (2/03), dois homens foram flagrados em atitude estranha, o que resultou em uma perseguição. Os suspeitos fugiram ao entrar em um ramal de difícil acesso, mas o material ilícito foi apreendido.

Conforme a PM, tudo ocorreu por meio do 50º Pelotão, durante a execução da Operação Bloqueio, na PA-124. Os agentes estavam em frente ao ramal que dá acesso à vila Castanheira, na zona rural da cidade. Os militares identificaram uma motocicleta de cor preta, ocupada por dois homens. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada dos policiais e empreenderam fuga em alta velocidade, seguindo no sentido da cidade de Garrafão do Norte.

VEJA MAIS



Diante da atitude suspeita, iniciou-se a perseguição, com o objetivo de abordar os ocupantes e verificar a situação do veículo. Durante o acompanhamento, a motocicleta entrou em uma estrada vicinal que dá acesso à Vila Tatajubão. Em determinado momento, um dos indivíduos arremessou um volume, aparentemente um saco, na beira da estrada. A perseguição continuou até um ponto onde a estrada era interrompida por um estreitamento, impossibilitando a passagem da viatura. Diante da impossibilidade de continuar o acompanhamento, a guarnição retornou ao local onde o saco havia sido descartado para averiguação.

Ao verificar o conteúdo, foi constatado que se tratava de diversas barras prensadas de substância que aparentava ser maconha, totalizando oito barras. Após serem pesadas, somaram aproximadamente 8 kg. Na sacola também havia uma espingarda calibre 36 de fabricação caseira, sem numeração.

Diante dos fatos, todo o material apreendido foi devidamente recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi apresentado para os procedimentos cabíveis.