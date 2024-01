Homem é detido com arma de fogo dentro de shopping em Belém

Um homem não identificado foi detido na noite desta sexta-feira (19) dentro de um shopping center, no bairro do Reduto, em Belém. Ele estaria armado, supostamente em fuga após roubar a pistola de um policial. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito, jogado ao chão, já rendido por policiais militares. Clientes que ainda estavam no interior do empreendimento acompanharam a ação.

“Camarada deixou a moto aqui em frente ao Shopping Boulevard e entrou armado. Pistola na cintura. Os PMs chegaram e entraram. Encontraram ele armado. Não sei o que ele queria fazer”, disse um homem em uma das gravações.

Nas redes sociais, circula a informação de que o suspeito teria roubado a arma de um policial militar no centro de Belém. Durante uma perseguição, o homem teria largado a moto em que estava e entrado para o shopping. Não há nenhuma confirmação oficial sobre isso.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Boulevard Shopping para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno. As autoridades policiais também foram acionadas, mas ainda não deram retorno.