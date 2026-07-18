Homem é conduzido à delegacia após ser flagrado com oxi na Feira da Ceasa, em Castanhal

Um homem, identificado pelas iniciais P.F.D.S.M., foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, na noite de sexta-feira (17), após ser flagrado com 18 porções de uma substância semelhante a oxi nas proximidades da Feira da Ceasa, no Centro do município.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Águia 06 realizava rondas na região quando avistou um homem caminhando próximo à esquina da Avenida Magalhães Barata. Ao notar a aproximação dos policiais, ele teria demonstrado nervosismo, arremessado um saco plástico ao chão e tentado se afastar do local.

Os militares realizaram a abordagem nas proximidades de uma padaria e, ao verificarem o conteúdo do saco plástico, encontraram 18 porções de uma substância com características de oxi.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia acabado de adquirir a droga e que o material seria destinado ao próprio consumo. Durante a revista pessoal, nenhum outro material ilícito ou quantia em dinheiro foi encontrada, sendo localizado apenas um cartão bancário em nome do suspeito.

Com apoio da viatura VTR-0560, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A substância apreendida será submetida à perícia para confirmação da composição. Até o momento, o caso foi registrado como ocorrência relacionada ao porte de droga para consumo pessoal.