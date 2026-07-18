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HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de carro em Altamira

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (17), na estrada de acesso ao RUC Laranjeiras

O Liberal

18 de julho de 2026 às 09:58

Moradores acionaram as autoridades após encontrarem a vítima sem vida no interior do automóvel

Moradores acionaram as autoridades após encontrarem a vítima sem vida no interior do automóvel ( Foto: Carlos Calaça de Altamira )

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na noite da última sexta-feira (17), na estrada de acesso ao Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) Laranjeiras, em Altamira, no sudoeste do Pará. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

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De acordo com as informações preliminares, moradores e motoristas que passavam pelo local perceberam um veículo parado em circunstâncias suspeitas e encontraram o homem sem vida no banco do automóvel.

A vítima apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada de atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar estiveram na área para isolar a cena do crime e preservar o local até a realização da perícia.

Policiais civis também compareceram ao endereço para iniciar as investigações e colher informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA)  informou que o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. "Diligências seguem para localizar os envolvidos e identificar a motivação do fato", afirmou.

"Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada através do Disque-Denúncia, pelo número 181", orientou a PC.

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