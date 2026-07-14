Suspeito de integrar facção é encontrado morto com tiros no corpo em Altamira

Um homem identificado como Wellington Nascimento Mourão, de 25 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (14/7), no ramal Cipó Ambé, que fica a cerca de 18 quilômetros do centro de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele apresentava várias perfurações de arma de fogo no corpo.

Segundo o portal A Voz do Xingu, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada ao caso. Porém, assim que os militares chegaram ao local, constataram que a vítima estava morta.

As polícias Científica, Civil e Militar também estiveram no endereço para fazer os primeiros levantamentos e isolamento da área. O cadáver de Wellington foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passará por exames de necropsia.

Ainda de acordo com A Voz do Xingu, a vítima seria integrante de uma organização criminosa, o que provavelmente pode ter relação com a morte dela. No entanto, nenhuma hipótese é descartada pelas autoridades, que seguem apurando o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e da PCIPA sobre a ocorrência. A reportagem aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.