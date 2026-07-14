Casal é preso por suspeita de envolvimento na morte de irmãos em Canaã dos Carajás

Gabrielle Souza Mota, de 25 anos, e Andrey Pereira Mota, de 31, foram assassinados na saída de um show, em outubro de 2023

Os irmãos Gabrielle Souza Mota, 25 anos, e Andrey Pereira Mota, 31, foram mortos em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará ( Foto: Foto: Reprodução | Folha do Progresso )

A Polícia Civil prendeu um casal investigado por suspeita de participar do assassinato dos irmãos Gabrielle Souza Mota, 25 anos, e Andrey Pereira Mota, 31, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O crime ocorreu em outubro de 2023, na saída de um show.

Em nota, a Polícia Civil informa que, por meio da 16ª Superintendência Regional de Carajás e da Delegacia de Homicídios de Parauapebas, deu cumprimento a novas decisões judiciais relacionadas às investigações de um duplo homicídio cometido naquele município.

Duas pessoas foram presas na quinta-feira (9), após um laudo de perícia balística confirmar que a arma apreendida na residência do casal foi a mesma utilizada na execução das vítimas. Também foram decretadas as prisões de outros dois investigados por participação no crime, que não foram localizados e são considerados foragidos.

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As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. Informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Gabrielle e Andrey foram mortos a tiros no dia 28 de outubro de 2023 dentro do carro, na saída de um show em Canaã dos Carajás. Gabrielle ainda chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no hospital. Andrey morreu no local.