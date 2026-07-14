Instrumentos musicais com suspeita de roubo são encontrados sob ponte na Vila da Barca, em Belém

Instrumentos musicais foram encontrados embaixo de uma ponte na Vila da Barca, em Belém. E, apreendidos pela Polícia Militar, foram encaminhados para uma unidade da Polícia Civil. Entre os instrumentos estão violino e violão.

A Polícia Militar informou que uma guarnição do 1° BPM recebeu uma denúncia anônima indicando que, na Vila da Barca, haveria vários materiais possivelmente oriundos de um roubo. E, durante as buscas, os agentes localizaram esses instrumentos musicais. E, em seguida, eles apresentaram o material na Seccional da Sacramenta, cujos policiais civis aguardam, agora, o comparecimento da vítima. Não há detalhes sobre as circunstâncias do roubo.

Em nota, a Polícia Civil informa que o roubo é investigado pela Seccional da Cidade Nova. Os objetos foram recuperados e apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Sacramenta e serão devolvidos à vítima. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.