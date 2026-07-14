Foragido da Justiça morre em confronto com a PM na zona rural de Tailândia

José Rodrigues dos Santos, de 30 anos, era alvo de mandado de recaptura; segundo a Polícia Militar, ele reagiu à abordagem atirando contra os agentes

Um foragido da Justiça morreu após um confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (13), na Vicinal São João, na zona rural do município de Tailândia, no nordeste do Pará. Ele foi identificado como José Rodrigues dos Santos, de 30 anos.

O baleamento ocorreu por volta das 22 horas e a ação envolveu equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar (45º BPM). Eles contaram que realizavam diligências para localizar e recapturar o foragido. A Justiça havia expedido contra José Rodrigues um mandado de recaptura, ainda segundo o portal Correio de Carajás. Os policiais militares informaram que, durante a tentativa de abordagem, o suspeito reagiu à ação policial utilizando uma arma de fogo e atirando contra a guarnição. Os agentes revidaram.

Baleado, José Rodrigues foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia, mas não resistiu aos ferimentos. Na delegacia, a Polícia Militar apresentou um revólver de calibre .32, sem numeração aparente, que, segundo os agentes, era utilizado pelo suspeito. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil e aguarda retorno.