foragido da justiça morre em confronto com a pm na zona rural de tailândia

Um foragido da Justiça morreu após um confronto com policiais militares na noite de segunda-feira (13), na Vicinal São João, na zona rural do município de Tailândia, no nordeste do Pará. Ele foi identificado como José Rodrigues dos Santos, de 30 anos.
O baleamento ocorreu por volta das 22 horas e a ação envolveu equipes do 45º Batalhão da Polícia Militar (45º BPM). Eles contaram que realizavam diligências para localizar e recapturar o foragido. A Justiça havia expedido contra José Rodrigues um mandado de recaptura, ainda segundo o portal Correio de Carajás. Os policiais militares informaram que, durante a tentativa de abordagem, o suspeito reagiu à ação policial utilizando uma arma de fogo e atirando contra a guarnição. Os agentes revidaram.
Baleado, José Rodrigues foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia, mas não resistiu aos ferimentos. Na delegacia, a Polícia Militar apresentou um revólver de calibre .32, sem numeração aparente, que, segundo os agentes, era utilizado pelo suspeito. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil e aguarda retorno.
Em nota, a Polícia Militar informa que, durante abordagem policial, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais. "Diante da agressão, houve reação em legítima defesa. Ele foi atingido e socorrido ao Hospital Geral de Tailândia, onde não resistiu aos ferimentos", afirma. Ainda segundo a corporação, com o homem foi apreendido um revólver calibre .32. Ele possuía mandado de recaptura em aberto por fuga da Delegacia de Tailândia e passagens por tráfico de drogas, acrescentou a PM. O caso foi apresentado na delegacia do município para os procedimentos cabíveis.