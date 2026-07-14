Pescador encontra corpo amarrado com fita adesiva e sacola na cabeça no Rio Guamá

Duas irmãs de 16 e 19 anos são presas, suspeitas de esfaquear uma mulher em plena Praça do Skate, no bairro Nova República, em Santarém ( Foto: Foto: O Liberal / Arquivo )

O corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando nas águas do rio Guamá, na noite desta segunda-feira (13), no município de São Miguel do Guamá, na região Nordeste do Pará. O corpo estava amarrado com fita adesiva e com uma sacola na cabeça, apontando indícios de homicídio. Equipes do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) atenderam a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por volta das 19h, quando um pescador identificado como Lucas, de 64 anos, que estava saindo para pescar, encontrou o corpo às margens do rio Guamá. O cadáver apresentava avançado estado de decomposição, com odor extremamente forte, uma sacola em na cabeça e o corpo enrolado por fita adesiva.

pós visualizar o corpo boiando sentido da cidade de São Miguel, o pescador Lucas amarrou o cadáver para que não se perdesse e pudesse chamar as autoridades. Ele retornou de canoa e amarrou em uma árvore, aproximadamente 200 metros do ramal. O corpo ficou amarrado nas proximidades da comunidade Quarentinha, localizado no Km 5, da rodovia PA-251, no ramal do Lucas, ao lado da Cerâmica do Chico Galinha.

Em seguida, Lucas informou à Polícia que se deslocou para a área. Por volta das 20h, a equipe da PM com o 2º Tenente Maurício chegou a localidade de difícil acesso. O oficial de dia precisou de apoio dos moradores que o levaram de canoa até o local. A Polícia Civil (PC) e a Polícia Científica do Pará (PCI-PA) foram acionadas. A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações para as autoridades.