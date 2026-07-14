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VIOLÊNCIA

Mototaxista sai para trabalhar e é morto a facadas em Icoaraci

Segundo as primeiras informações, Kledson discutiu com um passageiro por causa do pagamento da corrida antes de ser assassinado

O Liberal

14 de julho de 2026 às 11:36

Familiares informaram que Kledson havia comprado a moto recentemente e trabalhava para ajudar nas despesas da família

Familiares informaram que Kledson havia comprado a moto recentemente e trabalhava para ajudar nas despesas da família ( Foto: Foto: Ver-o-Fato )

Um mototaxista foi morto a golpes de faca durante o trabalho, em Icoaraci. A vítima foi identificada como Kledson. Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu após uma discussão com o passageiro por causa do pagamento da corrida. O homicídio foi registrado, na tarde de segunda-feira (13), na travessa Soledade, no bairro Ponta Grossa.

A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA. Familiares informaram que Kledson havia comprado a moto recentemente e trabalhava para ajudar nas despesas da família. Ele deixa dois filhos autistas.

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Ainda de acordo com as informações iniciais, o homem que cometeu o crime saiu caminhando após ter esfaqueado o mototaxista. Em nota, a Polícia Civil informa que a Seccional de Icoaraci investiga o crime e as equipes realizam diligências para identificar e localizar os autores. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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