Ataque a tiros deixa um morto e um ferido no bairro Paracuri, em Icoaraci

Um homem identificado como Lenildo Nogueira Amador, de 25 anos, foi assassinado a tiros na noite de sábado (21), no bairro Paracuri, distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com informações iniciais, ele estava dentro de um carro na rua Cumaru, acompanhado de outras duas pessoas, quando o grupo foi surpreendido por suspeitos armados que estavam em uma motocicleta. Os atiradores dispararam várias vezes contra o veículo. Lenildo morreu ainda no local, enquanto um dos ocupantes ficou ferido e o terceiro não sofreu lesões.

O crime aconteceu por volta das 21h. Durante o ataque, o condutor do carro também foi atingido, sendo baleado no braço. Ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte. Já Lenildo foi alvejado dentro do automóvel, chegou a sair do carro, mas caiu ao lado do veículo e não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada para a realização da perícia. Testemunhas relataram que o carro em que a vítima estava já era seguido pelos atiradores. Segundo a Polícia Científica, cápsulas de munição calibre .40 foram encontradas próximas ao corpo. Os disparos atingiram principalmente a região lateral da vítima, com perfurações na cabeça, nos ombros e no pescoço.

Durante a análise do carro, os agentes localizaram drogas e armas de fogo no interior do veículo. O material foi apreendido e deve auxiliar no andamento das investigações. O caso é apurado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que considera a possibilidade de envolvimento com disputas entre facções criminosas na Grande Belém. Até agora, não há registro de prisões e a PC busca esclarecer a dinâmica da execução e identificar os responsáveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.