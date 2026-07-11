Homem é preso após tentativa de homicídio em Canaã dos Carajás

Paulo César Sousa dos Santos, conhecido pelo apelido de “Menor Disposição”, foi preso na tarde da última sexta-feira (10/07). Ele é suspeito de tentar matar João Pedro de Lima Dorta com um golpe de faca no pescoço, em um local conhecido como Balneário do Riba, localizado na Estrada do Eucalipto, na zona rural do município de Canaã dos Carajás, localizado na região sudeste do Pará.

A ocorrência teve início após a Polícia Militar (PM) ser informada de que João Pedro havia dado entrada no Hospital Municipal com um ferimento provocado por arma branca. De acordo com testemunho da vítima à equipe policial, João Pedro foi convidado por Paulo César para ir ao Balneário do Riba.

Em determinado momento, sem qualquer discussão aparente ou aviso prévio, o suspeito sacou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de João Pedro. A vítima conseguiu fugir do local, pediu ajuda a pessoas que passavam pela região, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas no Balneário do Riba. Durante as diligências, dois homens foram vistos fugindo por uma área de mata, mas não foram localizados naquele momento.

Mais tarde, durante novas rondas para localizar o suspeito, os policiais avistaram Paulo César acompanhado de outro homem. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois voltaram a fugir pela mata. Com apoio de outra guarnição, foi realizado um cerco na região, culminando na prisão de Paulo César Sousa dos Santos.

Os policiais precisaram utilizar algemas devido à tentativa de fuga do suspeito, visando garantir a segurança da equipe policial e do próprio conduzido.

Na Delegacia de Polícia Civil, Paulo César teria confessado ter desferido a facada contra João Pedro de Lima Dorta, mas optou por não revelar a motivação do crime. A Polícia Civil adotou os procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio.