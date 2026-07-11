Corpo de homem é encontrado sem cabeça e amarrado em Marituba
Cadáver foi jogado no meio da rua por um carro, na avenida Pires Franco, no bairro da Pedreirinha
Um corpo sem cabeça foi desovado na noite deste sábado (11), no meio da avenida Pires Franco com a rua do Fio, no bairro da Pedreirinha, em Marituba. O corpo de um homem foi jogado na rua por um veículo de passeio, modelo Argo, de cor branca.
O corpo estava com as mãos amarradas e com sinais de tortura. A cabeça da vítima ainda não foi encontrada. Ainda não se sabe a identidade de vítima. O crime tem indícios de ter sido praticado por facções criminosas. A suspeita é que a motivação seja uma disputa pelo controle da região. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso deverá ser apurado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil (PC).
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