PC divulga foto de foragido suspeito de envolvimento em estupro de vulnerável e outros crimes

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas, divulgou nesta terça-feira (29), estar procurando por Fabrício Luan Oliveira, de 26 anos. Ele é investigado na Operação "Book Rosa" por envolvimento em crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e favorecimento da prostituição de adolescentes. As informações são do Correio de Carajás.

De acordo com a polícia, Luan é o único foragido entre o grupo identificado pela investigação, e é suspeito de intermediar encontros entre adolescentes e homens. Estão presos, desde o último dia 23, os empresários Mauro de Souza Davi, conhecido como "Marola", e Eduardo Liebert Araújo dos Santos, além do advogado Antônio Araújo Oliveira, o Toni.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro de Luan, entre em contato com a Deam via telefone ou whatsapp, pelo número (94) 99253-8294, e-mail deam.pebas@gmail.com, página no Facebook "Deam Parauapebas", ou pelo Instagram, no perfil @deamparauapebas. É possível, ainda, ir até a sede da Deam, localizada ao lado da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, no Bairro Jardim Canadá.