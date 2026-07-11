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Polícia

Irmão do ex-prefeito de Moju, IE-IE, é morto a tiros em Mocajuba

Polícia Civil investiga o homicídio ocorrido na noite da última sexta-feira (10)

O Liberal
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Délio de Almeida Rocha, irmão de ex-prefeito de Moju, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (10), no município de Mocajuba. (Reprodução Redes Sociais)

Délio de Almeida Rocha foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (10), no município de Mocajuba, região do Baixo Tocantins, no Estado do Pará. Délio era irmão do ex-prefeito de Moju, Deodoro Pantoja da Rocha, conhecido como “IE-IE”. Délio residia em Mocajuba há vários anos.

As circunstâncias do crime ainda não foram oficialmente esclarecidas, e o caso é investigado pela Polícia Civil. Após a confirmação da morte, o ex-prefeito IE-IE gravou um vídeo em que lamentou a perda do irmão e pediu justiça.

"Rogo a Deus que possa recebê-lo, em seus braços, esse jovem com futuro promissor que teve sua vida ceifada, de uma forma covarde, lá no município de Mocajuba, mas que a justiça seja feita, entrego na mão de Deus. Obrigado a todos", declarou o ex-prefeito. O crime causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam a vítima em Mocajuba e em Moju. 

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a Delegacia de Mocajuba investiga a autoria e as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso. Informações podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido.

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