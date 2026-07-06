Homem é assassinado a tiros enquanto assistia jogo da Seleção Brasileira em Canaã dos Carajás

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no domingo (5/7) enquanto assistia à partida da Seleção Brasileira em um estabelecimento de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Uma câmera de segurança registrou o crime e toda ação do atirador. Até o momento, o caso permanece um mistério, que as autoridades buscam desvendar.

Pela gravação, é possível ver o suspeito, com o rosto coberto por um capacete branco, andando entre as pessoas até chegar à vítima, que está sentada. O atirador se aproxima e realiza, pelo menos, três disparos contra a cabeça do homem a queima-roupa. Os disparos assustam os outros clientes do local, que fogem em seguida. Outro vídeo mostra o momento em que moradores tentam socorrer a vítima após o crime.

Conforme o portal Gazeta Carajás, o homem baleado morreu antes da chegada do socorro. A área foi isolada para a realização da perícia, e o corpo foi removido pela Polícia Científica.

Por enquanto, não há informações oficiais sobre a identidade dos suspeitos ou a motivação do homicídio. As forças de segurança seguem atrás dos envolvidos, que ainda estão foragidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.